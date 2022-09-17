年底台北市長選戰呈「三腳督」態勢。網紅「桃園孫先生」昨（16）日在士林區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，國民黨參選人蔣萬安以20票領先，民進黨的陳時中以15票居次，民眾黨支持的黃珊珊則以12票排墊底。此結果引熱議，不少網友認為，黃恐會成最終被棄保對象。

桃園孫先生16日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，選在士林區進行，共列出黃珊珊、陳時中、蔣萬安等3個選項，詢問民眾「台北市長會投誰？」結果，蔣以20票領先，陳以15票居次，黃則以12票居第三墊底。

針對這次街頭民調，選擇蔣萬安的民眾表示他最大的優點是「年輕、很棒」、「專業、清新、清廉」、「年輕有魄力」，可見年齡與形象是蔣的最大優勢，更有人直言蔣「比陳時中好很多」。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「滿意外黃珊珊票數那麼低，本以為她至少會贏陳時中」、「依照這個態勢，黃珊珊會被棄保」、「黃珊珊如果一直墊底，藍營會棄她保蔣」、「誰會被棄保，已呼之欲出」、「蔣萬安真的比陳時中好多了」、「蔣萬安最正常又最年輕」、「應該要給年輕人機會了」、「誰跟陳時中比都正常多了」。