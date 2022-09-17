據界面新聞報導，昨天（9月16日）下午，湖南省長沙市中國電信大廈突發火災。據「@湖南消防」通報，明火已撲滅，暫未發現人員傷亡。據目擊者表示，可能是外牆保溫材料起火，而大樓日前才發布公告稱，「火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患。」

通報稱，9月16日15時48分，長沙市消防救援支隊指揮中心接到報警：芙蓉區東二環中國電信大廈發生火災，支隊立即調派17個消防站、36輛消防車、280名指戰員到場處置，支隊全勤指揮部遂行出動。16時00分，轄區首批力量到場，經初步偵察：現場為芙蓉區荷花園電信大廈外牆起火，建築高度218公尺，地上42層，地下2層。

目擊者提供給界面新聞的視頻顯示，荷花園電信大廈通體被火包圍，滾滾黑色濃煙直竄天際，一些燃燒的碎屑物從大廈上空飄落。當地建築師江左常年生活在電信大廈附近，9月16日下午，他目擊了火災的發展全過程。下午15時許，他看到電信大廈「4樓或者5樓」的裙樓位置有明顯火花，伴隨著黑煙冒出。

「10分鐘左右就全樓燒起來了。」江左觀察，由於電信大廈外牆保溫材料較為易燃，所以火勢發展得很快，「這次火災或是建築保溫材料外牆表皮起火，這種情況對主樓結構主體強度影響不大。」 江左在樓下看到，從起火開始，樓內工作人員一直在撤離。

報導稱，此前「@湖南電信」官方微博曾發佈消息稱，9月16日15時30分左右，中國電信湖南公司荷花園電信大樓外牆起火，目前明火已撲滅，未影響通信安全，「為確保安全，我公司已主動斷電，起火具體原因正在調查，目前沒有發現人員傷亡。後續情況將第一時間公佈。」

公開資料顯示，長沙荷花園中國電信大廈是由原郵電部、湖南省郵電管理局和長沙市電信局共同投資興建，2003年建成，位於長沙市東二環一段1032號，曾以218公尺的高度成為長沙首座突破200公尺的樓宇，當時也曾被稱為湖南第一高樓，目前仍是長沙地標建築之一。

中國電信股份有限公司湖南分公司近期發佈的《2022年荷花園大院第二長途電信樞紐樓消防維修項目-火災報警、防排煙系統招標公告》顯示，荷花園電信大廈由樞紐樓以及東西附樓組成，屬於超高層建築，「目前，荷花園大廈消防設備存在超期運行、部分設備不符合現行國家標準規範，火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患。」