烏龍派出所在海外首次出差就來到基隆，繼七堵展區落幕後，也將移師到正濱漁港附近的舊正濱派出所展出。（基隆市觀銷處提供／張志康基隆傳真）

先前在七堵舊火車站展出的日本動漫《烏龍派出所》在15日結束展出後，將移師至基隆市中正區正濱漁港，在原本正濱派出所改建成的正濱遊客中心，繼續展出到10月底。基隆市政府邀請全國的動漫迷，來到舊正濱派出所，見證這場台日警界的研修之旅。

《烏龍派出所》這部經典漫畫，在日本連載長達40年，甚至被視為是一套日本近代史。劇情中的「龜有公園前派出所」原本只是一間平凡的小小派出所，但在超級麻煩兼笑料製造者的菜鳥警員－兩津勘吉報到後，每天都上演各種烏龍鬧事，連台灣都有廣大的粉絲，今年9月首發前往台灣出差展開神祕海外任務，第一站先來到海派又浪漫的基隆，在七堵鐵道紀念園區駐紮行動派出所，帶來經典角色和劇中警所場景，以及初次在台亮相的限定周邊，讓許多粉絲驚豔不已。

在結束了七堵的海外出差之旅後，烏龍派出所的原班人馬，搶在2024年東京《烏龍派出所》紀念館開設前，移師到基隆人氣最高的景點正濱漁港，於10月底前，在變身為正濱遊客中心的舊正濱派出所內，展開另一波台日警界友好的交流研習之旅。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，近年正濱及和平島地區觀光熱絡，加上各種亮點活動吸引大批遊客湧入，位於漁會正濱大樓到正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園的旅遊中繼點-舊正濱派出所有著最佳的地理位置，於是決定創造一個新的光盒地標，做為地區活化兼具旅遊諮詢服務的場域空間，以基隆海港城市流動美為出發的立面設計，有如微風吹起的水紋，也榮獲2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。

曾姿雯説，在全新的正濱遊客中心一、二樓的偌大空間裡，《烏龍派出所》成員們將帶來更驚奇、更精彩的搞笑情境，更多的烏龍彩蛋將會陸續公布，請大家持續關注基隆旅遊網及基隆旅遊網臉書粉絲專頁。