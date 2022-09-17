綠色和平在世界清潔日當周（ 9 月 14 日至 9 月 15日）與台灣澎湖南方四島保育協會合作，共計 32 位志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

綠色和平在世界清潔日當周（ 9 月 14 日至 9 月 15日）與台灣澎湖南方四島保育協會合作，共計 32 位志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

綠色和平在世界清潔日當周（ 9 月 14 日至 9 月 15日）與台灣澎湖南方四島保育協會合作，共計 32 位志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

綠色和平在世界清潔日當周（ 9 月 14 日至 9 月 15日）與台灣澎湖南方四島保育協會合作，共計 32 位志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

綠色和平在世界清潔日當周（ 9 月 14 日至 9 月 15日）與台灣澎湖南方四島保育協會合作，共計 32 位志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動，花費兩天時間，總計清出約 400 公斤、長約 200 公尺的廢棄漁網。清理出的廢網夾雜無數受纏繞的軸孔珊瑚，以及受困魚隻、螃蟹，甚至還有季節性禁捕的抱卵母蟹。

此次淨海地點位於望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側水域，不過保護區僅涵蓋產卵沙灘的陸域範圍，而未保護母龜上岸前及幼龜孵化後的周邊海域，綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，在望安島東側所清出的海底廢網眾多，可見不當漁撈活動仍舊存在，持續傷害在保護區的海龜，覆蓋住珊瑚，會導致牠們破損或感染，更會影響大片海洋生物的棲地。

台灣澎湖南方四島保育協會榮譽理事長吳祖祥說，每年都會做一次淨海行動，但這對於減少海底垃圾仍是杯水車薪，主因為淨海成本非常高，舉例而言，過往一趟淨海平均花費約為 30 萬元，總計能清出約 500 公斤的垃圾，換算下來，一公斤的垃圾需要花費 600 元。

為呈現水下覆網對各地海洋生物所造成的巨大影響，綠色和平也邀請全台各地潛水員於海洋保護區，或具生態潛力地點響應水下覆網調查及回報紀錄，短短2週累計回報的覆網高達 112 米。鍾孟勳呼籲，行政院及海保署，必須加速《海洋保育法》的立法時程，條文中更需納入海洋生物的移動習性，劃設更廣、更具生態連結性的整體海洋庇護區，並從源頭嚴加管理漁具的使用規範，台灣的海洋才能還有得救。