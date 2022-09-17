開航沒多久即遇上新冠疫情，星宇航空苦撐待變，隨著如今可望迎來國境解封，董事長張國煒送出大禮，大手筆幫員工加薪，以平均約5%的幅度，肯定員工這段日子共體時艱。

星宇2020年1月風光開航，不料馬上遇到COVID-19席捲全球，各國堅壁清野緊守門戶，導致航空業大蕭條。和華航、長榮把客轉貨大賺貨運財相比，星宇先天上缺乏優勢，兩年半以來累積虧損逾90億元。

航空業錢燒得兇，星宇鉅額虧損引起主管機關重視。星宇航預計本月登錄興櫃交易，日前辦理現金增資，除了張國煒自掏腰包，外傳長榮集團創辦人張榮發的二子張國明、女婿鄭深池，均以個人名義參與現增，為結盟再鋪一筆。

星宇航上月營收月增31.27%，日前更宣布開航札幌、沖繩。星宇表示，員工人數已超過1900人，其中3成任職滿3年以上，一路與公司打拼，「在疫情即將過去之際，除了感謝同仁的付出，也為接下來衝刺做準備，星宇航空於九月份進行加薪及晉升作業，依個人年資及表現，整體幅度約5%」。

星宇主力機型以空中巴士A321neo為主，未來也會陸續加入A330neo、A350等雙走道客機，除了國人最愛的日本、東南亞，同時鎖定越洋長程航線，尤其北美，兵家必爭之地。