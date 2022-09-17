「西子灣隧道及其防空設施」在歷史與地理位置上具特殊意義，內含避難、醫護、行政等舊港務局戰時指揮部的設施空間，至今還掛著「高雄港務局戰時指揮部」的牌子。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

2022年10月台灣設計展將在高雄盛大登場，除了蓬萊商港區將作為史上最大的展區外，高雄市政府也開放了西子灣「隧道中的隧道」作為歷史展區，以「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」做主題，透過插畫設計與聲景設計導入身歷其境的防空演習。

「隧道中的隧道」在哈瑪星通往中山大學西子灣的隧道內，隧道的壁面有另外通往防空洞的通道，長達400公尺，可容納2000多人。配合此次台灣設計展，除了把防空洞打造成展場、龐雜的全民國防資訊視覺化，更以場域沉浸式的體驗，讓觀展民眾實際感受躲避空襲轟炸的大戰時期，自9月30日至10月23日讓民眾穿越歷史、感受氛圍。

市長陳其邁表示，「西子灣隧道及其防空設施」在歷史與地理位置上具特殊意義，內含避難、醫護、行政等舊港務局戰時指揮部的設施空間，至今還掛著「高雄港務局戰時指揮部」的牌子。通道內曲折交錯，讓人有種時空旅行的感受，此次透過開放過去的防空設施，運用設計手法傳遞全民防衛知識，民眾可藉此一探隧道祕境，感受現場特殊的歷史氛圍。

副市長史哲表示，透過重現躲避空襲轟炸的聲景設計，為全民防衛運動帶來最「體感」的機會教育，「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」是以西子灣隧道及防空洞的軍事色彩為題，透過資訊設計和插畫設計導入國防安全知識，強化民眾對全民防衛的認知。

文化局長王文翠表示， 2004年文化局將西子灣隧道及其防空設施指定為歷史建築，經過多方共同維護並強化安全及照明設施後，使原本被視為禁地的防空隧道，成為空間活用的文化場域。本次策展更擴大開放防空洞範圍，串連登山街60巷獨特的文史空間，民眾將體驗從社區進入防空設施，經歷如防空演習般的看展過程。