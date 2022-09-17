下雨容易使香港腳狀況變嚴重，皮膚科醫師艾莉絲表示，曾有男患者得了香港腳卻拖了10幾年沒就醫，下雨鞋子濕掉也照穿，直到女朋友的爸爸實在受不了他的腳臭味，他才終於選擇就醫。醫師提醒，如果放任香港腳不處理，嚴重恐會變成是蜂窩性組織炎，且若黴菌入侵到腳指甲裡面，甚至還有可能導致灰指甲，讓甲床分離。

皮膚科醫師艾莉絲在臉書發文分享說，又到了秋颱、雨水充沛的季節，某天一位穿著打扮時髦的男患者來看診，說自己的香港腳拖了10幾年沒有好，不知道怎麼辦才好，請患者脫下鞋子來檢查，結果卻立刻飄出濃濃的發霉的味道。

艾莉絲表示，訊問過後才知道，男子發現鞋子濕掉了也不會弄乾再穿，推估就是這樣腳才會臭臭的，而且沒穿襪子，會讓汗水與黴菌都悶在鞋子裡面，導致腳的情況越來越嚴重。對此，男患者坦言，因為女友的爸爸實在受不了他的腳味，讓他不要在自己亂擦藥，快點找醫師看看，或是吃中藥調理身體。

艾莉絲指出，足癬就是香港腳，又稱足蹠白癬，是一種黴菌引起的皮膚疾病，而香港腳特徵就是腳底皮膚起紅斑、腳掌或腳趾間發癢、發紅、脫皮、起小水泡、腳趾間糜爛皸裂、出現疼痛皸裂的厚皮、甚者併發細菌感染或蜂窩性組織炎。如果不積極治療，若黴菌入侵腳指甲，就是俗稱的「灰指甲」，指甲會變厚、變成灰黑色、甲床分離。

艾莉絲表示，香港腳好發季節多是在梅雨季節、夏季午後雷陣雨、颱風天、秋雨、冬雨（12 月至隔年1 月)等時期，而香港腳好發原因大概就是雨天鞋襪淋濕，使得雙足長時間浸泡在潮濕的環境；或是腳汗多卻長時間穿著不透氣的鞋襪；最後則是因為工作需要或生活環境，長時間穿著不透氣的雨鞋。

艾莉絲也分享香港腳的日常保健，患者記住要保持腳部乾爽，會留腳汗的人可以穿純棉或是羊毛襪吸汗，平常在鞋子裡面也可灑上滑石粉減緩出汗，而回到家以後就要脫襪子，把腳沖洗乾淨後則要用吹風機吹乾，以免黴菌孳生，最後則建議平常可選擇穿通風的鞋子。

艾莉絲也提醒，如果家人有香港腳，請記得要將襪子分開洗，避免交叉感染，同時也請對方改掉在家赤腳的習慣，因為黴菌會附著在地面上，穿室內拖可降低傳染給他人的機率。