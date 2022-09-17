中國國務委員兼外長王毅，總結大陸國家主席習近平的中亞訪問行程，指此次是習近平自新冠疫情以來首次出訪，意義重大、時機特殊，是以上海合作組織「朋友圈」，破解美國對華「包圍圈」的戰略之舉，充分彰顯習近平的強大自信和非凡影響力，表明中國國際地位和影響力進一步增強。

王毅指出，習近平的訪問行程時間雖短，但亮點紛呈，成果豐碩，推動上合組織擴員邁出新步伐，引領中國同有關國家關係邁上新台階，在經濟、金融、科技等領域，簽署40多項成果文件，成員國元首亦發表維護國際能源和糧食安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等4份重磅聲明。

王毅強調，習近平與俄羅斯總統普丁等多國領導人會晤，針對個別國家圖謀損害中國主權、干涉中國內政的行徑，與會國家領導人都主動重申，將繼續堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，再次表明，公道自在人心。