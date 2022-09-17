台灣民意基金會昨(16)日公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向，22.4％支持民進黨、15.4％國民黨、20.9％民眾黨，民眾黨較上月激增7.5個百分點，成為第二大黨。台灣民意基金會董事長游盈隆在其臉書貼出相關文章，有網友留言問及，以此民調，無黨籍台北市長參選人黃珊珊當選機率高嗎？游盈隆則回應「有想像空間，看各候選人的努力而定」。

台灣民意基金會董事長游盈隆昨(16)日表示，目前結構綠大於藍約2.17倍，但民進黨兩個月來支持度重挫11.8個百分點，創下2016年7月以來最低紀錄，對即將到來的九合一選舉必然有重大衝擊。國民黨兩個月支持度沒明顯變化，游盈隆認為，這對擁有38席立委、2都、12縣市長及數百位地方民代的最大反對黨，無疑是嚴重警訊。而民眾黨支持度創歷史新高，頗有鯉魚躍龍門的氣勢。

有網友在游盈隆臉書留言問及，以此民調，黃珊珊當選機率還是高？游盈隆表示「有想像空間，看各候選人的努力而定」。另外，也有網友問及在桃園選情部分，民眾黨選票是否會移轉至無黨籍候選人鄭寶清或是國民黨候選人張善政上面？游盈隆則回應「目前不淸楚」。

這份民調引來諸多議論，民進黨前立委林濁水認為，民眾集中力量支持小黨、修理兩大黨態度強烈，對民進黨更猛，「快投票了，祈禱民進黨快亡羊補牢」。