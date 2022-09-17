聯勤招待所將改建為台中市「美村綜合服務園區」，台中市府17日舉行開工儀式，公民團體在場外集結高喊「暫緩拆除！」，遞交陳情書給台中市副市長黃國榮（左）。（陳淑芬攝）

聯勤招待所將改建為台中市「美村綜合服務園區」，台中市府17日舉行開工儀式。（陳淑芬攝）

位於中市美村路的聯勤招待所改建「美村綜合服務園區」，市府今天舉行開工儀式，公民團體20多人在場外集結高喊「暫緩拆除！」，遞陳情書給台中市副市長黃國榮。黃致詞表示，聯勤招待所閒置多年，經民眾提報指定或登錄文資，文資審議會在2018年即認定未達標準，市府依建議採「局部保存、新舊共融」設計，保留老樹綠化，作為社會福利用地。

「真拆除、假共融！」、「暫緩拆除！」公民團體今天一早7時許就在位於美村路的聯勤招待所前聚集，台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲、立委陳椒華台中服務處主任許心欣及在地區居民代表等一行20多人高舉抗議海報、喊口號表達立場，參加開工儀式的來賓及在地鄰里長陸續進入開工儀式會場。

公民團體指出，市府在9月17日「全國古蹟日」宣告拆除是踐踏公民捍衛文資的決心，台中美軍招待所是象徵中美兩國重要戰略夥伴關係，要求正視美援歷史，要求暫緩拆除，全區保留。

在黃國榮走進會場時，江慶洲突然趨前喊「跳票」、「沒有一場公聽會」等語，驚動現場維安，江表達意見、交予陳情意見書並未發生衝突，場面尚稱平和。

黃國榮指出，聯勤招待所原於2015年即規劃拆除，歷任市長都積極爭取，經國防部無償移撥，將作為社會福利設施用地，因民眾提報指定或登錄為文化資產而暫緩作業， 2019年台中市文資審議會，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築及紀念建築，市府依專業建議「局部保存、新舊共融」設計，爭取保留老樹綠植。

中市「美村綜合服務園區新建工程」將興建規模地下三層、地上四層鋼筋混凝土造，其中，1樓為親子館、世代共融基地和聯勤招待所展示空間；2樓為婦女發展基地和公設民營托嬰中心；3樓志工發展服務中心；4樓規劃為兒童運動中心，將提供共享多元空間；地下3層則規劃為停車場。