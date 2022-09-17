第十九屆中國-東盟博覽會和中國-東盟商務與投資峰會今在廣西南寧開幕，本屆東博會採用「雲上東博會＋實體展」模式，實體展首次設立東盟和RCEP精品展區，集中展示各國優勢特色産品。在南寧台商也積極參與響應。

本次參展企業總數爲1653家，其中311家世界500強企業、中國500強企業、龍頭企業等參展。2022年是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）實施之年，中國—東盟自由貿易區3.0版建設即將啓動。本屆東博會主題爲「共享RCEP新機遇，助推中國—東盟自由貿易區3.0版」。馬來西亞擔任主題國，南韓擔任特邀合作夥伴，博覽會爲期4天。

南寧台商協會會長陳輝鴻表示，南寧的農業資源豐富，在南寧投資可享受西部大開發、北部灣經濟區等多重優惠政策，而且在南寧投資這幾年，深深感受到南寧市政府各部門的務實高效，要珍惜機遇，用好資源，相信台商投入南寧鄉村振興一定會大有可爲，第十九屆東博會後必將推動中國和東盟合作邁上新的台階，結出更多碩果，爲區域及世界經濟經濟復甦，發展提供新動能。

參展台商，南寧金之都發展有限公司董事長王金都表示，自2003年到廣西南寧投資，經過10多年辛勤耕耘，特色水果新品種栽培技術創新、示範、推廣應用等方面取得顯著成效，今天在東盟博覽會會場，看到人山人海，尤其在農業這一塊人潮熱絡，深刻體會只要好的產品，好的品種，在大陸還是空間巨大，人口紅利及市場也很大，未來期待南寧延伸到東盟市場。