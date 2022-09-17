首批80.4萬劑莫德納次世代雙價疫苗16日深夜運抵桃園機場，海關人員在機邊查驗裝載疫苗的貨盤。（范揚光攝）

網友留言。(取自蔡英文臉書)

指揮中心今年採購之第一批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，於昨(16日)晚間抵台，預計9月24日起配送各縣市政府。總統蔡英文昨深夜在臉書宣布該消息，並談到雖然今年底有選舉，但是執政團隊依然堅守崗位，絲毫沒有鬆懈，並希望不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段。對此，有網友認為「看到選舉是一時的從您嘴巴說出，我笑了」、「這句話我覺得值得玩味：年底選舉...執政團隊依然堅守崗位...選舉跟執政團隊有何關係？不是行政中立嗎？」

指揮中心指出，此批疫苗優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用；本批效期至2023年3月29日。蔡英文則是在臉書表示，雖然今年底有選舉，但是執政團隊依然堅守崗位，絲毫沒有鬆懈。我們因應疫情變化，除了動態調整防疫措施，也持續積極採購疫苗，就是要確保台灣民眾的健康。

蔡英文指出，目前台灣前三劑疫苗施打率是世界高接種率國之一，這是中央和地方、政府和民間，以及全體國人，一起努力、團結防疫的成果。我們應該互相肯定，感謝彼此。她認為，選舉是一時的，台灣防疫團隊的專業，以及全體國人的健康，才是真正重要，並應該永久關注的議題；她也希望不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段，這樣對於防疫一點幫助也沒有。

該篇貼文曝光後，引發大批網友討論，不少人都在底下留言，其中有網友表示「可是目前外國都不用戴口罩了欸」、「第二句話就露餡了，講防疫就講防疫就好，文中還是扯到了選舉」、「防疫的指揮官在疫情嚴峻時落跑去選舉了」。另外也有不少網友感謝總統還有所有防疫人員的辛勞。