無黨籍台北市長參選人黃珊珊15日質疑，如果中國大陸擋疫苗，為什麼總統蔡英文出面就可以？是蔡總統直接打電話給中國大陸嗎？對此，民進黨籍參選人陳時中16日反擊稱黃珊珊為大陸傳聲筒，黃珊珊今回應，現在還要用意識形態模糊，不願意說清楚，如果陳時中說的清楚就說，不要用意識形態幫人貼標籤。

黃珊珊今上午於大同區大稻埕舉辦簽書會，會中受訪被問及陳時中指責他為大陸傳聲筒，黃珊珊強調，沒有說陳時中擋疫苗，但要說清楚是誰擋，為何蔡總統出面就買得到，黃珊珊呼籲民進黨「不要再用意識形態，人命比意識形態重要千百倍，救人最重要」

黃珊珊認為，陳時中現在還在用意識形態模糊焦點，不願意說清楚，「沒有人說你，如果你說的清楚就說，不要用意識形態幫人貼標籤。」

另黃珊珊也表示，這件事情已經一年多，在人民心中自有公評，當時每個人都在搶殘劑，民間團體還不斷呼籲政府，陳時中也曾說過要繞過代理商（上海復星）去原廠買，這不就是自己碰壁買不到，才變民間團體買，這難道不是意識形態嗎？

另針對台北市去年採購疫苗與中央的爭議，台北市議員簡舒培質疑柯市府為了選舉惡意隱匿公文，公布片面訊息惡意操作、栽贓。黃珊珊表示，中央公文有三件事，第一是買了3500萬劑，數量已經足夠；第二是地方買的疫苗要交由中央統籌分配，台北市民不能優先使用；第三要北市府要負擔藥害救濟。

黃珊珊重申，北市府當然會去跟議會討論要不要買，如果台北市民不能使用，怎麼跟市民以及議會交代，這個公共政策經討論，後來議會也覺得沒必要再買，所以刪預算這是大家的共識。