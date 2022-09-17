林田山林業文化園區的「機關車」。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

林田山保有聚落原貌。（王志偉攝）

花蓮林田山林業文化園區，被列入文化資產保護的林業聚落，但房舍逐年老舊，花蓮林管處向行政院爭取逐年編列經費修復，其中保留窄軌火車道復駛有3個評估方案，因涉及經費、法規不同，尚未決定朝哪一方案進行，不過花蓮林管處決定，未來火車復駛、房舍整修完成後將採促參案，以公辦公營方式興辦營運。

花蓮「林田山」占地逾15公頃，曾是台灣四大林場之一，園區完整且保存昔日生活機能，2006年花蓮縣政府文化局依文資法登錄為「聚落建築群」，為全台唯一的林業聚落。近20年來，花蓮林區管理也陸續完成林田山中山堂、林業生活館等多棟建物整修，並修復部份林鐵，供遊客參觀體驗。

不過，隨時間流逝，房舍老舊凋零，修復及活化刻不容緩。林管處依行政院核定「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，總經費10億元，分3年逐年編列經費，工程分兩期，已爭取約3億元經費，包括修復林田山核心區房舍、柑仔店、原子炭工廠、冰店、食堂與課長宿舍等，另外景觀升級、建構光纖網路建置與監視系統等工程。

其中林田山園區保留窄軌鐵道與火車，是早年提供員工和眷屬往來萬榮火車站和林田山林場之間主要交通工具，也將納入評估復駛的可能，深受各界期待。

花蓮林管處長黃群策說，已完成3個可行性評估報告，第1方案較短程，走內溫泉線、往萬榮線，行駛約9百公尺，建置成本約1.6億元，較無營運效能；方案2，採取環狀線，行駛約2.243公尺，就是行駛出園區外，跟當地鄉公所合作規劃，把園區整個停車空間挪到園區外，遊客搭乘小火車進入園區，約1.5公里，評估執行所需要3.7億元。

黃群策表示，第3方案也是民眾較想要的，行駛約2.230公尺，當地老一輩回憶，老火車當年由林田山行駛到萬榮站，盛溫舊夢，但早年鐵軌都拆除了，若回覆樣貌，牽涉鐵路法，修築、恢復成鐵路，有不同法規管理，有涉及都市計畫變耕，較為複雜，且建置成本達4.26億元。方案2較可行。

黃群策說，園區修復完成將採促參案，由OT、ROT委外交民間經營管理，初估算1年需6百萬元人事管銷費用，可行性評估做好就會招標，住宿空間、還有軌道，兩項合併一起委外，不過概算房舍經營效應該沒問題，至於鐵路修繕，要有經濟規模，否則可能賠錢，希望透過完整規劃，讓林田山鐵路朝復駛方向進行，也找回懷舊的林場歲月。