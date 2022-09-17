疫苗購買事件持續延燒，蔡英文總統昨在臉書表示，盼不要把防疫及疫苗作為選舉口水戰，抹煞防疫團隊這兩年來辛苦。台北市長柯文哲今到三重拜訪嘉義同鄉會時被問到此事時表示，「既有今日、何必當初」，紙包不住火，時間久了資料就跑出來，去年給你8400億防疫特別預算，為何台灣疫苗送得比買得多「 很好笑 」，政府說幫慈濟、民間企業買疫苗，「為何不幫你自己買疫苗？」

台北市議員簡舒培指出，北市編列28億預算自購疫苗，是為了配合上海復星掮客，柯文哲嗤之以鼻說，她的意思是說慈濟、民間企業也在配合中國復興買疫苗嗎？政治不要失去人性，政治有道德底線，這種人他根本不想回應。

對於民眾思考是否要打次世代疫苗，柯文哲說，不要說次世代疫苗，原來疫苗可以先打就先打，他從最近報表來看，大家都在等次世代疫苗，這兩個禮拜施打意願很明顯下降，現在次世代疫苗可能在9月24日開打，但是台北市洪峰估計在9九月26以前，時間還沒配合好，在醫學考量，兩種疫苗效果差5％，可以先打就打。