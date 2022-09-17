16日下午2時許，2歲李姓女童獨自蹲在鳳山區光復路旁嚎啕大哭，巡邏員警聽到聲音後上前關心，女童表示她與阿嬤要搭電梯，但阿嬤卻被「電梯吃掉了」，員警見狀一把將女童抱起，在附近尋找阿嬤的蹤影，隨後在不遠的台灣銀行找到焦急的阿嬤，將女童成功送回阿嬤的溫暖懷抱。

一見到員警帶著女童出現，巴婦焦急的詢問「妳跑到哪裡去？阿嬤嚇死了」，女童一見到阿嬤，馬上說「阿嬤抱抱」，祖孫2人相擁重逢。（高市鳳山分局／楊舒婷高雄傳真）

鐵警柔情助女童找回阿嬤。(警方提供)

60歲巴姓婦人帶女童前往銀行辦事，沒想到女童一時跟錯陌生人的腳步走出電梯，再回頭看時電梯門已經關上，女童不見阿嬤從電梯裡走出來，才無助的在路旁哭喊「阿嬤被電梯吃掉了」，員警看到淚眼汪汪、手足無措的女童，便一把抱起，往台灣銀行走去，並沿路安撫女童「不哭不哭，眼淚是珍珠」。

巴婦在台灣銀行外不停尋找女童，一見到員警帶著女童出現，巴婦焦急的詢問「妳跑到哪裡去？阿嬤嚇死了」，女童一見到阿嬤，馬上說「阿嬤抱抱」，祖孫2人相擁重逢，女童也破涕而笑，高喊「謝謝警察伯伯」，重逢場面讓在場員警不斷鼓掌，也對這溫馨的畫面感動不已。