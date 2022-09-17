網友留言。（圖／翻攝自《Yahoo》投票頁面）

衛福部原訂15日限縮公費清冠使用對象，遭中醫師抗議後，政策急轉彎才放寬新增三類對象。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，衛福部29日將再跟相關中醫專家就對象是否限縮或放寬進行討論。一份最新民調則顯示，反對衛福部限縮清冠一號公費對象者輾壓贊成者，雙方票數差距極大；多數網友認為，生命平等、抗疫應一視同仁，更有人直呼：「我要活下去！」

面對限縮公費清冠使用對象引發的爭議，衛福部表示，15日新制上路後兩周，將再滾動式討論，重新討論適用對象。羅一鈞指出，29日衛福部會再跟中醫界專家討論是否再度修正公費適用對象。

《Yahoo奇摩》自16日起針對「衛福部限縮清冠一號公費對象，你贊成嗎？」進行網路投票，截至今（17）日中午11時，已有501人參與投票。認為「反對，抗疫應一視同仁」者高達466票，認為「贊成，避免用藥浪費，且節省國庫開銷」者僅35票，雙方差距相當懸殊。

對此，網友紛紛湧入投票頁面留言：「抗疫應一視同仁」、「生命是平等的」、「我要活下去！」「大家都是為了活命」、「你可以要求自費或部份自費，但不能搞限縮，因為清冠一號真的有用」、「什麼都要掌握，政府是為了什麼？」「蔡政府會被衛福部這限令搞死」、「政府會想搞限縮，就代表眼裡根本沒有人民」、「應逐步開放限制才對！政府要相信醫師專業判斷，救人如救火，在災害發生初期就應立即滅除，不要等病情嚴重才來找清冠一號來救命」。