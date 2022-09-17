蔡英文總統昨天南下台中豐原為民進黨台中市市長參選人蔡其昌首場大型造勢晚會站台，17日傍晚副總統賴清德也將到北屯相挺，是否代表台中市長選戰升級為總統等級？蔡其昌說，沒有特別升級，蔡總統是民進黨的黨主席來關心黨提名的候選人，也代表對他市政願景的肯定，蔡總統也希望有執行力的地方政府，才能與中央合作，照顧全台民眾。

蔡其昌表示，昨天蔡總統說希望有一個有執行力的地方政府，才能配合執行中央龐大的預算，照顧全台幼童、老人家，有一個不卸責、不跟中央整天對抗的市長，才能跟中央充分合作，對市政建設才有幫助。

蔡其昌說，4年來盧市長不敢做、做不到的都推卸給別人，空汙、交通建設延宕推給中央；包庇狼師推卸給下屬，這樣的市長並不能跟中央充分合作，整天搞鬥爭、跟中央對抗，難怪市政會延宕，要找出會做事的人，跟中央成為夥伴關係，把中央的資源拿到台中來建設，才是對台中最有利的市長。

蔡其昌強調，蔡總統認同蔡其昌的願景，認為蔡其昌是個行動力的市長，才會強力支持、來為我加油，就是希望能選出對台中最有利的市長，盧市長的問題在於不斷對抗不能帶給城市進步，不斷卸責只會讓城市原地踏步停滯不前。