中華隊今天在U18世界盃青棒錦標賽複賽第2戰與對手戰至延長賽第8局，最終以2比3不敵韓國隊，下一戰將碰上荷蘭隊，爭取挺進冠軍戰機會，總教練周宗志表示，主要還是提醒球員守備穩定性，避免不必要失誤，提高贏球機會。

尋求衛冕的中華隊從預賽起打出一波6連勝，但在複賽第2戰不敵韓國隊，主要就是8局上守備出現關鍵失誤讓對手單局攻下3分，加上打線也受到韓國2任投手黃俊書、金書賢壓制，沒有辦法有太多發揮，最後敲安得黃劼希還發生跑壘失誤被夾殺在一、二壘間，成為比賽最後一個出局數。

周宗志認為，韓國2任投手真的是不好打，「球的尾速真的很好，角度、位置都展現他們的控球能力。」他也提到，情蒐資料也有提供對手球路，會有比較多外角速球的配球習性，打者卻顯得急躁，忍不住追打太多壞球，導致揮空過多。」

延長賽8局上中華隊出現關鍵守備失誤，周總指出，黃劼希守下那顆強襲球，但是王念好以為是穿越安打，變成來不及回到壘包去接到那顆傳球，如果能順利守下來，凍結韓國隊得分機會，整個情勢都會不一樣，這也是往後比賽到後半段要注意的比賽細節。

不過周宗志也誇讚自家先發投手黃保羅，「保羅今天還是表現很好，不管是控球還是速度都不錯。」黃保羅此役先發5局投出2次三振，僅被敲2安、無失分。

中華隊吞下這1敗後複賽戰績3勝1敗，台灣時間18日0時30分對荷蘭隊的複賽最終戰只要贏球，就算美國、韓國隊接下來的比賽也都贏球，在3隊戰績相同、比較對戰優質率（TQB）的情況下，中華隊仍可挺進冠軍戰，或是韓國、美國最後一場吞敗，中華隊也可以取得最後冠軍戰的門票，繼續挑戰衛冕目標。

對此周宗志說：「主要還是提醒球員守備穩定性，避免不必要失誤，提高贏球機會。」中華隊預計推出左投林詔恩搶勝。