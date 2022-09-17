立委江啟臣送給市長盧秀燕及市議員參選人邱愛珊包子，預祝兩人及所有里長參選人都高票當選。（陳世宗攝）

立委江啟臣送給市長盧秀燕及市議員參選人邱愛珊包子，預祝兩人及所有里長參選人都高票當選。（陳世宗攝）

年底九合一選戰進入倒數，民進黨台中市長參選人蔡其昌，九月起將與民進黨立委、市議員參選人共同舉辦「台中動起來．團結拚勝選」為主軸，昨（16）晚第一場造勢晚會在豐原登場，蔡英文總統壓軸。國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕暨市議員參選人邱愛珊今天聯合競選總部成立時，盧秀燕強調，選舉沒有撇步，這段時間要一票一票、一步一腳印，向所有鄉親懇託。

民進黨台中市長參選人蔡其昌，昨晚第一場造勢晚會在豐原登場，以「台中動起來．團結拚勝選」為主軸，現場湧入約3000位支持者，蔡英文總統壓軸呼籲民眾支持蔡其昌，台中要贏，保障十八歲公民權的修憲複決，也一定要拚過關，為台中創造未來。

蔡其昌17日晚上將於北北屯舉辦第二場造勢晚會，由副總統賴清德現身助陣相挺，深入盧秀燕立委任內選區展現氣勢。正副總統連續兩天，分別到台中為行動派蔡其昌站台，持續為選情加溫、力拼逆轉勝。

國民黨問鼎連任的台中市長盧秀燕，今天與市議員參選人邱愛珊在豐原區成立聯合競選總部大會時，媒體詢問「針對對手的大咖戰術有什麼回應？」

盧秀燕強調，「謝謝大家，這段時間我們要一票一票、一步一腳印，向所有鄉親懇託，選舉沒有撇步，選舉就是誠意。另外也要拿出我們過去的政績，最重要是好好尋求鄉親的支持，謝謝大家，我們繼續加油。」