民進黨竹北市長參選人鄭朝方（左）政見短片《學長來竹北玩》17日正式在臉書與Instagram首播。（鄭朝方團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

民進黨竹北市長參選人鄭朝方政見短片《學長來竹北玩》17日正式在臉書與Instagram首播，影片中的學長是熱血公民教師黃益中，受鄭朝方之邀前來竹北生活實境體驗，全系列7支影片中的第1支「停車幣在哪」，呈現民眾駕車前往停車場取代幣的不變之處，影像呈現符應鄭朝方一貫的新政治美學表現，並揭示城市現有的狀況，並提出政策解方。

首發影片討論升級市內e化停車辨識系統，劇情描述黃益中開車載著鄭朝方駛入停車場，卻因為車子距離代幣機太遠，需解開安全帶下車取幣，相當不便。鄭朝方則承諾當選後，會將停車場全面更新為車牌號碼識別，便利駕駛人進出停車場。整支影片不到1分鐘，呈現鄭朝方想為竹北市帶來的改變。

鄭朝方認為政見是很嚴肅的事，但這次選擇不用傳統4、5分鐘敘事，而是透過每支1分鐘內創意影片的規格來傳達政見，快狠準點出問題，更能提出解方，進一步傳達未來擔任市長，要減低溝通成本、效率與務實並重的市政執行決心。

「非常開心能跟熱血公民教師一同用創意實境短片來傳達理念。」鄭朝方表示，這些涵蓋道路、公園、停車等生活的小事卻是市長早應該做到的事，透過影像希望讓市民看到後更有感，也能更支持他的政策方針。

黃益中則表示自己真的是鄭朝方在新竹中學的學長，至今生活圈都在台北與新竹移動，所以對竹北城市問題一直都是感同身受。一知道學弟鄭朝方要選竹北市長，就主動表達想盡一份力，透過影像拍攝來凸顯竹北長期的市政問題和朝方對應的政策解方，力推鄭朝方勝選市長後，能夠真的解決市民多年的生活不便。