9月雖已過了一半，但不少人仍努力衝刺事業，希望下半個月有亮眼成績。命理專家小孟老師近日在臉書粉專，分享9月下半財運最旺的4生肖，在工作上不僅會獲主管重視，還是轉職、投資副業的好時機。

第4名、生肖龍

生肖龍下半月在工作上需注重職場溝通力，這段時間會出現很多機會，他們別過於壓抑自己，在工作上要大膽提出意見與想法，將內在實力展現出來，才容易受到貴人賞識與提拔，獲得賺大錢的機會。

第3名、生肖羊

生肖羊在下半月與同事相互扶持，工作相當穩定，談業務合作也很順利，若想要轉行，可藉由長輩牽線，容易遇到賺錢好機會，財運以正財為主，過去努力累積的實力會讓他們在這波疫情裡避開許多危機，不過在投資方面要保守一點，對新市場沒研究就別貿然投入。

第2名、生肖馬

生肖馬在接下來的半個月內，有機會被賦予重大任務，受主管的肯定與重用，千萬別因害怕承擔責任或太追求表現完美，而放棄能夠嶄露頭角的機會，只要用心去做，上層主管自然會看到他們的努力，下半個月正偏財運都很旺，若在經營副業，也會獲得不錯收益，若想投資副業，可以多去了解，會有好機會出現。

第1名、生肖雞

生肖雞下半月收入穩定，過去累積的人氣與實力，會慢慢嶄露頭角，若從事業務性質的人，老客人會幫忙介紹新客戶，好人氣口耳相傳使財運能更旺，此外，他們的人際關係良好，可以善用人脈資源獲得投資好消息，在團隊合作上也會有良好收益。