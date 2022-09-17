9月17日是全國古蹟日，台中市政府今天舉行美村路美軍招待所改建美村綜合服務園區開工儀式，被公民團體質疑是「假共融、真拆除」，民進黨台中市長參選人蔡其昌被問到此事表示，古蹟、歷史建築都是台中市的寶，未來會盡力保存並加以活化。

蔡其昌說，古蹟歷史建築都是台中市的寶，都是台中發展的軌跡跟紀錄，要盡量加以維護跟活化，只有維護沒有活化用處還是不大，他會竭盡全力讓台中的古蹟、歷史建築得以保存並加以活化。