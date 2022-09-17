高雄市長陳其邁近期多次造訪原鄉，除了任內完工多項原鄉建設，16日出席全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽運動會，並挹注500萬元籌辦活動經費。17日上午陳其邁出席活動時，被詢問是否有信心逆轉原民票倉？陳其邁表示，照顧原鄉不分族群、黨派，「我是會陪伴他們的那個市長。」

陳其邁近期多次造訪原鄉，16日特別前往桃園區參加全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽運動會，並挹注布農族射耳祭500萬元經費，還用布農族語為勇士加油打氣，而今日陳其邁遭詢問是否有信心在原住民票倉能逆轉，不會像以前一面倒差距？

陳其邁對此表示，照顧原鄉不分族群、黨派、跟選票無關，畢竟原鄉部落偏遠，在極端氣候時會面臨到很多的挑戰。所以基於原鄉部落應投入更多資源，讓原鄉生活條件、基礎建設都能夠全部提升。

陳其邁強調，如桃源文物館作為該地土石流疏散的地點，屋頂漏水好幾年，也幫他們解決漏水問題；流籠也是一樣，只要路橋一斷，所有比較裡面的部落，所有物資運送全都中斷，還要靠直升機運送。流籠問題也反應許久，幫他們解決，兩項工程都已完工。

陳其邁指出，希望原鄉部落所有族人，都能夠照顧生活，昨日上去時滿感受到族人熱情，並取名為biung（布農族語英雄），特別感謝族人接納，陳其邁強調，「我是會陪伴他們的那個市長，也是永遠會陪伴他們的人，不管我的工作是什麼」。

對於昨日平地原民市議員王義雄在市政總質詢提及原住民故事館8月開館承諾跳票、翠峰北路原住民聚會所廁所增設案卡關，陳其邁表示，今年11月就會完工，約2000萬的經費，一半的預算是中央補助，現在已發包，預計11月完成。