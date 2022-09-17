發言人「視訊來電」！租金「增額」好康報乎你知！

高市府2位正妹發言人張硯卿、周璟瑜入府後，拍片、拍網美照不斷行銷，強化宣傳市府各項政策、活動。今（17）日又釋出1支30秒「市政悄悄話」短片，以創意視訊來電方式，宣導高市增額租金補貼政策，「加碼1萬名額、放寬申請資格」的政策，呼籲租屋族踴躍申請。

高市府為落實居住正義，將囤房稅1年約3億元稅收，全數用於租屋族補貼。高市府指出，除現行中央補貼方案將讓高雄市約7萬戶租屋族受惠外，市府再加碼推出增額租金補貼，預估增1萬戶受惠。

高市府進一步說明，這次放寬申請資格，只要家庭所得每人每月在5萬467元（最低生活費3.5倍）以下也能申請，要協助減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群的負擔，更落實「青年、弱勢、市民」優先的補貼原則。

張硯卿指出，近來直式影片正夯，大家習慣拿起手機可直接觀看的影片模式，不只社群上散布速度快、也方便大家在通訊軟體上轉傳。雖然影片只有短短30秒，但句句皆為政策重點，希望新的嘗試能有助於強化政策宣傳的力道。

周璟瑜則透露，這次兩人一起發想影片，而在日常生活，自己也經常透過通訊軟體或視訊，向家人親友分享好消息，因此靈機一動何不就將市政內容，整理好重點，營造成更親民、活潑，像是和好朋友聊天分享好康一樣，來告訴市民朋友市府做了哪些事，幫大家解決了哪些問題。此外，螢幕顯示「來電」也能製造驚喜感，拉近和民眾間的距離。

高市府也提醒，內政部擴大租金補貼方案，申請時間到10月31日；高雄市增額租金補貼的截止日則為9月30日。因應防疫，都採取線上或郵寄方式申請。詳情可以上高雄住宅補貼網查詢（https：／／hs.kcg.gov.tw／HST／）。