受到外銷訂單銳減，據勞動部統計，已連續多期有製造業廠商因此祭出無薪假（減班休息），而依相關法令規定，我國實施無薪假時，雇主針對月薪勞工每月至少仍應給付基本工資，隨著明年基本工資調整，若明年無薪假勞工領取的薪資低於2萬6400元，可依勞基法處雇主2萬元至100萬元罰鍰。

依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項規定，事業單位如未經與勞工協商同意實施減班休息，事業單位不得片面減少工資，如果因雇主有違反勞動契約致有損害其權益之虞，可依勞動基準法終止勞動契約，並依法請求資遣費。

據勞動部最新統計，我國至今仍有2641家事業單位、1萬6937人實施無薪假，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項規定「勞雇雙方協商減少工時及工資者，對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於基本工資」，如果給付薪資低於基本工資，可依勞基法處2萬元至100元罰鍰。

黃維琛提及，如今年經濟部實施的「基本工資差額補貼」，並未排除掉實施減班休息的事業單位，至於明年的部分則要待後續與經濟部一同討論條件、門檻設計等，經就業安定基金會通過後才會實施。