苓雅分局員警15日巡邏時見一輛機車超出停止線，於是上前盤查，在確認身分資訊時，後座31歲的唐姓女子稱自己忘記身分證號碼，連自己的名字都講不出口，就連載她的駕駛都不知道唐女本名是什麼，正當場面陷入膠著時，鷹眼的員警看見唐女包包內的小黃卡，才查到唐女為通緝犯，將唐女當場逮捕並移送。

員警攔查時，唐女稱自己喝酒又吃安眠藥，講話含糊不清，在員警詢問身分時，她只報了車主的名字，不然就說自己身體不舒服想轉移話題，遲遲不願告訴員警自己的身分證號碼與名字，員警轉向詢問駕駛，駕駛竟也只知道唐女綽號，不曉得本名為何，後座的唐女頓時成為謎一般的存在。

在員警無法求證身分想要帶唐女回去驗指紋時，眼尖的員警看見唐女包包內的「疫苗接種紀錄卡」，上面記載了唐女資訊，員警立刻查詢唐女身分，才發現唐女因洗錢防制法於2022年8月30日遭到屏東地方法院通緝，唐女發現自己身分被識破後才乖乖配合，員警當場逮捕唐女，全案依洗錢防制法通緝案偵辦，並移送屏東地方法院。