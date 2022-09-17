【愛傳媒楊德遠專欄】早期台灣的火車，基隆到竹南是雙線，經過竹南時開始分山、海線，所以開始變成單線，直到彰化再合成雙線。

勝興車站過了2號開天隧道，南行約1公里，就會看到167信號站。所謂的167信號站，就是從基隆火車站的剪票口算起到167公里的位置，南北各1000公尺，這個路段有雙軌設計，東邊的叫東正線，西邊的叫西正線，提供列車交會使用。

這個信號站，在世界上可算是偉大的設計。往北的火車，從8號隧道開始，便開始要衝刺上坡，這裡是千分之27的坡度，任何火車走這段路時候絕對不能停車，一停車就走不動，必須退回8號隧道口，重新再來。

因此在這段東正線鐵路上坡的車子，就有最優先的使用權，所有的火車，遇到上坡車來的時候，必須讓他，去走西邊的西正線。

但是當東正線的火車爬到勝興車站前方，遇見紅燈就不能進去，表示車站的車位全部停滿，因此必須停下，倒退到右手方東邊一條短的支線上，叫做折返線。火車的尾巴就往那邊退了，等到勝興車站有車位時，他就一口氣衝到勝興車站。

同樣的，往南走西正線的火車，當前方往北的火車尚未進入雙軌的167信號站，還開在單軌的地方，所以他必須煞住停車等待。但是有時速度太快，刹車可能刹不住，所以他必須向西側的安全側線衝上去，等到上坡車進入的167信號站，他才倒退，轉入正軌繼續向南前進。

這個安全的設計，是世界上少有的設計。

作者為教育博士，國小校長退休

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