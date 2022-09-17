寧夏夜市近來出現一名身材火辣的女子，穿著低胸背心在打彈珠，一對渾圓飽滿車頭燈搶盡眾人目光，立刻引起大批網友關注，這位正妹身分也隨之曝光，原來是在網路上小有名氣的模特兒羅莉。

最近有部正妹的影片在TikTok瘋傳，只見她穿著低胸背心彎著腰在寧夏夜市打彈珠，由上往下拍的上帝視角，讓一對傲人車頭燈全被看光，尤其深邃事業線更是清晰可見，讓網友眼睛大吃冰淇淋，隨後，她的身分也被起底，不僅是網路上小有名氣的模特兒羅莉，也是JKF女郎，平時除了接拍攝工作之外，也會當活動主持 人，由於instagram多是大露姣好身材的清涼養眼照，已有8.6 萬粉絲追蹤。

羅莉也在instagram分享這部打彈珠的影片，接著寫道：「打彈珠我超弱的，但為了獎品還是超努力」，也釣出不少網友留言：「好危險，快掉下來」、「這角度不錯」、「我無法專心看你打彈珠」、「這個高度剛剛好」、「肉感真的是很性感」、「住寧夏附近都從沒碰過那麼兇的」、「這彈珠彈力很驚人」、「突然好羨慕老闆喔」、「為什麼打了很多次球球就只是晃了一下而已，機台壞了吧」。