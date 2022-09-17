民進黨台北市長參選人陳時中日前傳出致電團隊決策圈外的立委高嘉瑜，要聽「不同的聲音」。陳時中今與高嘉瑜一起受訪表示；陳讚高嘉瑜是港湖第一強棒，「我一定要尋求她協助」、「我相信她也是最透徹的」；高則表示，競選團隊幹部交換意見，本來就是競選的日常，不足為奇。

陳時中、高嘉瑜同台赴內湖區737巷市場、西湖市場掃街；不過高嘉瑜中途才現身，在和民眾合照時，突然彎腰作嘔、不斷拍胸，嚇得合照民眾往後退；高嘉瑜說，「我剛在基隆已經吐了一次，今天有點頭暈，有點想吐，不好意思，趕快去拍陳時中」；她還請媒體，剛剛嘔吐的千萬不要放出來。

被問到致電高嘉瑜談了什麼？陳時中說，高嘉瑜委員是內湖南港區的第一強棒，在這邊一定要尋求高的協助，知道內湖南港的需要，相信高也是最透徹的；大家合作，才能對內湖南港的選民、居民們做出最大的服務跟貢獻。

高嘉瑜說，阿中市長對於台北市政尤其內湖南港特別重視，所以一開始就提出解決內湖交通問題的方案，並在基層聽到很多聲音，希望能把市政更進一步深化。

高嘉瑜強調，也很感謝阿中市長願意聽基層民代的聲音跟想法，希望未來台北市大家團結一致贏得勝選，希望凝聚更多基層的力量來幫助阿中市長贏得勝選。

媒體追問，高嘉瑜以歌聲搏感情出名，是否也要高歌一曲？陳時中笑得很尷尬，高嘉瑜連忙說，「歌聲我來就好，阿中市長就說政策就可以」。