國民黨桃園市長參選人張善政研究案，農委會初步檢視共計6篇重複性高，要求宏碁與張在月底前提出書面說明。對此，張善政回應，會積極配合宏碁作業，很快會發文給農委會，請對方同意公開關鍵文件，內含預算與經費運用等資訊，將其公諸於世。

農委會公告初步比對結果，資深媒體人黃光芹昨表示，張善政曾一度要公開說明如今卻蓋牌，顯然有不可告人之處。張今表示，非常有想像力，他一直都有說要對外公開說明，農委會已公布對此案的看法，他們會即刻發文給農委會，請對方同意公開關鍵文件，甚至是把所有成果文件通通公開。

張善政說，相關文件公諸於世後，此案關於經費運用、計畫書的預算分配等，大家都能清楚看見，他的名下沒有任何一筆人事費，若有1塊錢掉進他口袋就退選，在預算分配中載明非常清楚。

針對保密條款，張善政也強調，合約上寫明白紙黑字「有保密條款」，且沒有終止期限，若說無此條款就是睜眼說瞎話。