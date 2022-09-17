數百名勞工頂著酷熱天氣前往國民黨新竹縣黨部，支持縣長楊文科挑戰連任。（邱立雅攝）

新竹縣長選舉共有5人角逐，縣長楊文科雖挾帶藍營基本盤與現任優勢，但仍舊不敢大意，17日上午在國民黨新竹縣黨部成立「與勞工站在一起」勞工後援，由新竹縣總工會、產業總工會領軍，數百名勞工齊聚高呼凍蒜，用行動支持「領頭楊」繼續連任。楊文科致詞時也坦言對手多，「說不緊張是騙人的」，承諾持續推動各項政策，打造科技首都、幸福竹縣。

「與勞工站在一起」新竹縣長候選人楊文科勞工後援會17日正式成立，數百民勞工相聚在國民黨新竹縣黨部，支持楊文科繼續連任。楊文科進場時也接受支持者歡呼，並由新竹縣總工會理事長莊双榮送上好采頭，祝福楊文科選戰旗開得勝。

楊文科見到數百名勞工朋友到場相挺，他也十分感動，並感到光榮、責任重大，楊文科說，4年前許下的承諾都一一實現，包含恢復勞教訓練經費、對於縣級模範勞工給予獎金、培訓勞工第二專長等，自己說到做到，未來一樣會與勞工朋友站在一起。

4年來，楊文科表示自己以拚經濟、重文教、享福利，樂安居為主軸，訂下5支箭、10大交通基礎建設計畫，都逐一落實中，這4年來，新竹縣在家庭綜合收入都名列前茅，讓鄉親生活得更好是施政目標，未來會持續推動各項政策，打造科技首都、幸福竹縣。

此次共有5人參選新竹縣長，楊文科坦言「說不緊張是騙人的」，希望大家都能替他拉票，也在11月26日支持國民黨提名的縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，持續為縣政打拚。

新竹縣總工會理事長莊双榮表示，楊文科的用心、認真與努力，從政見實現8成以上，就可以肯定楊文科的政績，當初對於勞工的承諾，也都一一兌現，值得支持。新竹縣產業總工會理事長劉昌德則表示，有到場的勞工兄弟姊妹，是早上8點半剛下班就趕來這裡支持楊文科，他肯定楊文科在拚經濟方面的用心，讓新竹子弟都能在地就業、在地消費，幫助地方繁榮。