多數人都曾有耳朵進水的經驗，若耳朵的積水遲未消退，甚至沒游泳耳朵卻積水，醫師提醒，小心恐會造成聽力障礙或癌症症狀，建議儘速就醫。

長庚醫院耳鼻喉科醫師陳錦國在《健康2.0－名醫觀點》表示，常遇病人求診稱，近期沒去游泳，但耳朵竟有積水。他說明，耳朵積水通常會有耳朵悶塞感，合併聽力下降、頭暈，從外部到內部原因都有，一般而言，外耳積水可能是耳朵進水、耳垢堵住，常見原因為游泳或洗澡時有水跑進耳朵，這種的積水通常可自行改善。

至於中耳積水，他表示，常伴隨於中耳炎後，需要適當治療或手術，以避免聽力受損；至於內耳積水常見於內耳淋巴水腫或梅尼爾氏症等。

陳錦國說明，耳朵積水分3種，其中以中耳、內耳需要特別注意。

1. 外耳積水：可自癒，但外耳道發炎生水需藥物治療。

2. 中耳積水：常伴隨在中耳炎後，需適當治療或手術以避免聽力受損。要小心恐鼻咽癌，或有鼻竇炎。

3. 內耳積水：小心可能是內淋巴水腫、梅尼爾氏症。

陳錦國表示，愈來愈多人有重聽問題，看了醫師才發現聽力是因為中耳積水喪失；全球中耳炎盛行率約10%，許多人以為小時候的中耳炎曾治療過就「沒問題」，但中耳炎所引起的中耳積水僅40%會在第一個月消退，若積水超過3個月仍未退，就要小心日後聽力缺損。

至於如何避免中耳積水問題，他表示，應降低過敏或感冒的機率，並避免用力擤鼻涕，以免讓鼻水跑進中耳，通常急性中耳炎常需要抗生素治療，中耳積水則要密切追蹤，「若積水太久沒退，需進行抽水或耳膜切開，或裝中耳通氣管以利積水排出。」至於平常保健，他說，平時要注重飲食、生活規律及睡眠充足。