民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天出席行程，提到國民黨對手張善政農委會研究案保密條款。鄭運鵬表示，張善政的保密條款好像俄羅斯娃娃一樣，一層又一層，最後發現是空的。批評張善政把保密條款當成保命條款，應該說清楚。

農委會16日記者會中，指張善政研究案，有6篇重複性高。鄭運鵬表示，農委會審查跟比對非常客觀，沒有因為選舉變更審查程序、一次論斷。張善政身為計畫主持人，抄襲的情況非常清楚、明顯。而且抄襲內容網路都找的到，抄襲誰是騙不了人的。

鄭運鵬又說，張善政公開行程並不多，他這2周只要做1個公開行程，就是公開說明5736萬的研究案，張善政怎麼主持？剽竊哪些人的智慧財產？來賺這個「easy money」？鄭運鵬說，只要有這個公開行程，後面就很輕鬆了。他說，張善政選擇躲起來，雖然說坦承以對，但行為躲躲閃閃。

「好像俄羅斯娃娃！」鄭運鵬形容，張善政講的保密條款，就像是俄羅斯娃娃，一層還過一層。既然農委會已經說保密條款失效，張善政還說有更內部的保密條款，宛如俄羅斯娃娃一層剝開裡面還有一層，剝到最後一層的保密條款發現裡面是空的，把保密條款拿來當保命條款，罔顧媒體跟市民知的權利。

提到賠償責任，鄭運鵬又說，賠償的責任上有甲、乙方，甲方是農委會，乙方是宏碁公司，但是在研究案的條款裡，計畫主持人有連帶賠償責任。因農委會還沒有做最後決定，但是如果農委會認為標案，需要當事人賠償，希望張善政不要牽拖，趕快出來說明責任所在，可以正大光明地說，政府的研究案就是可以複製貼上。