員警透過監視器鎖定洪嫌特徵，並在失主報案1小時後，便將洪嫌逮捕歸案。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

三分局赴洪嫌住處起獲失竊的贓車，另外也在洪嫌住處發現其他高價自行車，懷疑洪嫌涉及更多自行車竊案。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區一名詹姓男子16日晚間向警方報案，表示自己的高價登山自行車上午遭竊，但因要上班，所以晚間才赴派出所報案。警方獲報後，調閱沿路監視器，鎖定洪姓竊嫌，並展開全面追查，隨即在1小時後，迅速在七堵工建路逮獲竊嫌，並於洪嫌台北市萬華住處查獲贓車，警方訊後依竊盜罪將洪嫌移送基隆地檢署偵辦。

據警方初步調查，詹男在16日上午約7時左右，發現他平時停放在住處外的高價自行車遭竊，但當天是星期五仍需工作，故當天晚間7時30分左右，才赴基隆市警察局第三分局百福派出所報案。

百福所的員警在獲報後，非常重視，隨即調閱附近的監視器，鎖定一名穿著「吊嘎仔」無袖背心的42歲洪姓男子涉嫌在偷取自行車後騎走，警方便以洪男的穿著及外貌特徵加強巡查。

16日晚間8時30分左右，眼尖的三分局員警，在七堵工建路上，發現與洪嫌身形特徵相彷的男子，遂上前盤查，洪嫌眼見警方已經找上門來，也乖乖配合警方調查偵辦。

百福派出所所長羅軒偉表示，初步調查洪嫌有毒品及竊盜前科，洪嫌在偵訊時也對偷竊詹男自行車一事坦承不諱，表示他在竊取了詹男的自行車後，便騎至七堵火車站，帶著自行車坐火車到萬華車站，將自行車停放在他萬華住處的地下室。員警也隨即赴萬華起出贓車。

由於詹男遭竊的可折疊自行車，並非常見的大品牌，而是國內較少見到的自主品牌折疊登山車，新車市價約在3.5萬元左右。再加上員警在洪嫌住處還發現其他高單價的自行車，除將全案依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦外，也懷疑洪嫌應該還涉及其他自行車竊案，現正擴大偵辦中。

詹姓失主見愛車能尋獲欣喜萬分，肯定警方積極偵辦快速破案心感敬意。第三分局呼籲民眾停放機車或自行車能養成上鎖習慣，多一道防備就能減少歹徒犯案機會。