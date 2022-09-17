民進黨力推18歲公民權，但國民黨上午開記者會批評，民進黨執政以來，當前青年遭遇低薪、高物價、買不起房、少子化、犯罪率節節高升等問題，就連青年健康都備受威脅，民進黨推動18歲公民權是要掩蓋過去執政6年青年政策缺失。

國民黨副發言人楊智伃表示，相較民進黨政府沒有實質挺青年，只是希望青年的選票挺民進黨選舉，國民黨除支持18歲公民權，更主張要給青年有充分就業機會、適當薪資環境，有好的希望與發展。

楊智伃也提到，警政署統計，我國12至25歲青年，8年間人口減少81萬，但犯罪率卻提升47％；2016年每十萬名青少年有1178.6人嫌犯，到2021年每十萬名青少年有1466.2名嫌犯，其中最大宗的就是詐欺。

楊智伃說，近來國內接連發生如台南殺警案、高雄37天內8具浮屍等治安惡化警訊，民進黨執政讓青年看不到希望，只看到恐懼，如何安心生活、生養下一代？

參與記者會的台北市議員參選人高揚凱表示，民進黨政府讓青年愈來愈困苦，當前有25％社會新鮮人只有拿24K，沒有辦法跟上當前支出環境，入不敷出，蔡政府執政6年沒好好照顧青年，但現在卻藉由推動18歲公民權來掩蓋施政不力。

高揚凱說，主計總處統計，今年上半年國人平均薪資是44262元，年增3.02％，但每一年物價也不斷上漲，薪水跟不上消費，連養活自己都不夠如何有夢想；國民黨支持18歲公民權，但更應解決青年就業環境，才是真正照顧青年未來。

國民黨副發言人林杏兒則指出，根據國健署統計，當前約有7.9萬青少年吸菸族，其中使用電子菸比率，在3年間成長一倍，但目前18歲以下青少年沒辦法去超商買紙菸，但從電商平台就可輕易取得電子菸。

林杏兒說，電子菸有很多口味，在當前校園內使用氾濫，而電子菸一樣含尼古丁，也會成癮，神經毒素會影響青少年大腦發展與發育，當前政府只管要降低吸紙菸人口，卻沒有修法解決電子菸問題。

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