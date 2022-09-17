中亞的吉爾吉斯和塔吉克爆發激烈邊界衝突，據報已有約30人喪生、數十人受傷。兩國互控違反停火協議，俄羅斯今天出面調解，敦促採取「緊急」措施停止暴力事件。

吉爾吉斯與鄰國塔吉克發生激烈戰鬥，成為前蘇聯成員國最新一起暴力衝突。位在高加索地區的亞美尼亞和亞塞拜然13日至15日為了爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區也再起干戈，雙方計超過200名軍人喪生。凸顯俄羅斯因烏克蘭戰爭分身乏術，周邊潛在不穩定因素逐漸浮現。

英國廣播公司（BBC）報導，塔吉克與吉爾吉斯接壤約1000公里，當中超過1/3有邊界爭議。蘇聯解體後兩國邊界就爭端不斷。

本週稍早開始的新一波衝突持續到今天，儘管稍早吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會期間達成雙方軍隊停火撤退，但雙方仍互控對方先動手，違反停火協議。

吉爾吉斯衛生部今天表示，至今已有約24名吉爾吉斯人陣亡；塔吉克稍早報導指出，他們至少有3人陣亡。

國際紅十字會在當地的分支機構回報，近2萬人為避難逃離家園；但俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述吉爾吉斯緊急狀態部指出，超過13萬6000人已自戰區撤離。

衝突再次引起兩國之間全面開戰隱憂。2021年，塔吉克與吉爾吉斯就爆發迄今規模最大衝突，造成近50人死亡。

吉爾吉斯邊境守衛控訴塔吉克占據尚未劃定的部分邊境；塔吉克則稱吉爾吉斯守衛在未遭挑釁下開火。

與兩國關係密切的俄羅斯今天出面調停，敦促採取「緊急」措施終止暴力事件。

停火協議自當地時間16日下午4時生效，但吉爾吉斯表示，他們2處邊境村莊仍遭砲擊，並指控塔吉克出動坦克和裝甲運兵車；塔吉克反控吉爾吉斯軍隊使用「重武器」砲擊一處前哨站和7處村莊。

本週稍早另兩個前蘇聯加盟共和國亞塞拜然和亞美尼亞，也在俄羅斯於烏克蘭戰場焦頭爛額之際再次為雙方長年爭議的納卡地區衝突，3天的交火也是兩國自2020年為納卡區交戰後最嚴重的一次戰鬥。據兩國官方發布的數字，雙方陣亡人數達206人。

維也納裁軍及禁止核子擴散中心（VCDNP）高級研究員諾特（Hanna Notte）接受德國之聲（DW）訪問時指出衝突絕非巧合，而是亞塞拜然趁俄國在烏克蘭戰場不順之際生事，她預期還會有別國有樣學樣。

諾特說伊朗會趁機強化對俄國的影響力，另在俄國介入當地衝突甚深的敘利亞、利比亞，也可能出現情勢不穩。