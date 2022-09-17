立委江啟臣送給市長盧秀燕及市議員參選人邱愛珊包子，預祝兩人及所有里長參選人都高票當選。（陳世宗攝）

立委江啟臣不滿說，東豐快速道路2014就動工，如果不換市長2020就完工，昨天還有人說他當市長4年內就完工，應還給盧秀燕一個公道。(陳世宗攝)

藍、綠百里侯爭霸隔空交戰 盧秀燕細數山城建設反擊

年底九合一選戰進入倒數69天！台中市長盧秀燕今天與市議員參選人邱愛珊在豐原成立聯合競選總部。盧秀燕致詞時就針對民進黨市長參選人蔡其昌，昨晚在造勢晚會上，批評她執政以來，山城沒有建設提出反擊！盧秀燕細數4年來在山城的各項建設打臉蔡其昌。立委江啟臣不滿說，東豐快速道路2014就動工，如果不換市長2020就完工，昨天還有人說他當市長4年內就完工，應還給盧秀燕一個公道。

國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕暨市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天成立，是盧秀燕第一處與市議員聯合競選總部，展現盧秀燕對豐后及山城地區居民的重視；現場湧近千位支持者，將廣福宮廟埕擠得水洩不通，豐原大道三段兩側路旁汽、機車格一位難求，展現磅礡氣勢。

盧秀燕指出，昨天有人說她山城豐原區沒有建設，當場隨機請台上、台下民眾說出她上任以來豐原區的建設。民眾紛紛舉手搶答，包括豐原轉運中心啟用、地下道填平、水資源汙水回收中心、國民運動中心興建中、新建2座活動中心、美樂地公園與陽光公廁、鐵路高架化、東豐快即將開工等建設。

盧秀燕表示，她身為市長做建設是本分，在市議會備詢有些人為了反對而反對，不為鄉親建設，一味砍預算，她執政以來豐原轉運中心啟用、國民運動中心新建中、花之道等建設預算，都是她去議會拚來的，怎能說沒有建設。

盧秀燕還拉起邱愛珊的手推薦說，愛珊不愛刪預算，愛珊喜歡建設豐原、照顧鄉親父老，未來的市議員是誰？民眾說「邱愛珊」；市長是誰？民眾高喊「盧秀燕」。盧秀燕指出，今年是大選，豐原區議員要當選可能一萬五、兩萬票，我可能要六、七十萬票才能當選，里長要三、五千票，有的要接近五、六千票，這都是不簡單的事。

立委江啟臣強調，東豐快速道路2014年動工，如果沒有換市長2020年就完工，昨天居然有人說他上任4年內要讓東豐快完工，這得還盧秀燕一個公道；東豐快是因為前市長林佳龍停工，還被罰款。預算從91億元暴增到130億元，盧市府一定完成發包、而且盡速動工，這就是「開不了的工要開工、完不了的工要完工」。市政建設除媽媽市長、也要媽媽議員來幫忙。

邱愛珊說，她以素人之姿，志工背景，三年多前就宣布參選，自投入選戰開始，一千多個日子從未懈怠，這是豐原后里有機會改變與蛻變，她以最接地氣方式傾聽民意，在「全國最強母雞」市長媽媽盧秀燕的勉勵下賦予重任，向母親一樣溫柔守護台中，全力以赴為民喉舌。