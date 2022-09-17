台鋼雄鷹「那個男人」公布了！17日再宣布打擊教練由曾在台灣兩聯盟效力過的路易士（Luis Santos）擔任，將是他繼1996年兄弟象選手時期之後、相隔26年重返中華職棒。

台鋼昨天在社群媒體上貼文，寫道：「那個曾經叱吒中職的男人，即將重返高雄！」並在下面留下幾項提示，引發外界猜測，其中最多人猜的是現任富邦悍將顧問、前總教練洪一中。

今天台鋼公布答案，「那個男人」是曾在台灣兩聯盟效力過的路易士。路易士於1988年首度升上大聯盟，效力於堪薩斯市皇家，大聯盟生涯總計3年出賽55場擊出29支安打（含6支二壘打、兩支三壘打）、7分打點。

1994年轉戰中職，路易士以亮眼打擊表現擦亮「宇宙巨砲」招牌。他在兄弟象3年，1994、1995年拿下安打王，並獲選最佳十人三壘手，1995年奪打點王、1996年拿下打擊王，還曾創下連續22場安打、連續8打數安打、連續4場全壘打、連續89個打席未被三振等中職紀錄，是曾經叱吒中職經典洋將。

1997年路易士到日本職棒發展短暫效力讀賣巨人1年，隔年重返台灣，加盟台灣大聯盟高屏生活雷公隊，該季收穫多項打擊獎。兩年下來在高雄留下不少棒球回憶，他說：「高雄是一個很有人情味的地方，有機會想再到夜市走走。」

選手退役之後路易士開啟教練生涯，2006年擔任小聯盟體系，2009年至墨西哥聯盟擔任Olmecas de Tabasco隊總教練，2010年起重回密爾瓦基釀酒人至今，都在農場系統執教。

來台之前路易士在多明尼加棒球學校擔任農場主管，對於培養年輕好手經驗相當豐富，符合台鋼目前以年輕選手為主體球隊組成，球團期望他能為選手帶來更多打擊觀念啟發。路易士說：「未來將與教練團共同努力，幫助年輕選手在團隊意識建立與共同目標達成。」