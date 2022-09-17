HSU-001大型水下無人載具（LDUUV）

中方正在擴大海軍，但可能仍有重要的計畫尙未曝光。有兩艘不明潛航器已秘密部署南海三亞海軍基地，而這初步的跡象或許顯示，解放軍還有更大的計畫。

據《海軍新聞》（Naval News）網16日報導，英美海軍都在研製超大無人潛航器（XLUUV）。廣泛認為，它們將成為未來艦隊的關鍵要角。而誰先發展，誰就可能享有顯著優勢。

而中方海軍也有類似計畫，其實並不令人意外，但在這之前，始終沒有相關細節出現。海南三亞海軍基地的衛星影像顯示，當地出現了兩艘超大無人潛航器。它們雖然從2021年3—4月就在當地，但直到目前才曝光。而跡象顯示，它們在試驗或測試。

三亞不僅是南海重要的海軍基地之一，也是作戰潛艦的母港。而新型超大無人潛航器曝光的碼頭，就靠近中國先前的微型潛艦基地。

而美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）衛星所拍攝的高解析度影像，就放在谷歌地球（Google Earth）上。

初步評估顯示，這兩個黑色物體是超大無人潛航器，因為它們太小，不會是一般潛艦，但又太大，不可能是潛水推送器（SDV）。這兩艘潛航器大小不一，設計似乎也截然不同。而這顯示，不同的原型或驗證潛航器在互較高下，進行測試。

China’s New Extra-Large Submarine Drones Revealed 🇨🇳 Story by @CovertShoreshttps://t.co/kDh5f6wqMp — Naval News (@navalnewscom) September 16, 2022

第一艘無人潛航器約長16米、寬2米，有流線型艦艏，而尾部似乎有兩個並排的螺旋槳。

有趣的地方在於，這或許顯示，它和HSU-001大型水下無人載具（LDUUV）有關。HSU-001最初是在2019年9月亮相，據信已服役，但至今披露的細節並不多。不過，新潛航器比HSU-001大了不止一倍。

事實上，新潛航器的大小酷似美國海軍的「殺人鯨」（Orca）超大無人潛航器。可是波音（Boeing）打造的第一艘「殺人鯨」4月才命名，但中方海軍的無人潛航器原型似乎在2021年，甚至更早就已下水。