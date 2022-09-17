由水利署提出的南勢溪引水至石門水庫計畫，欲以開鑿隧道的方式越域引水，從南勢溪上游引水至石門水庫。台灣生態工法發展基金會17召開記者會指出，涵養水源的自然環境恐遭工程破壞，將影響雙北市民用水權益，點名現任雙北市長及候選人對該計畫表態。執行長黃泰華強調，此牽涉600萬市民民生用水，比四處品嚐小吃、推出免治馬桶政策還更加重要。

南勢溪引水至石門水庫計畫欲開鑿全程17.2公里、直徑達5米的隧道越域引水，從新北市烏來南勢溪上游引水至大豹溪上游車寮坑，再送水到石門水庫上游。由於施工範圍涉及自來水水質水量保護區、原住民保留區、珍稀保育類棲息處等地，涵養森林、維護生物多樣性的水資源也恐遭到破壞，曾引起當地部落及環團反彈，也盼水利署勿在南勢溪引水。

黃泰華說明，新北烏來南勢溪是雙北的水源命脈，600萬市民每天喝的水正來自這條溪。儘管水利署說只在南勢溪雨量遠大於石門水庫上游才會引水，但南勢溪土質脆弱易崩塌，每逢夏季遇大雨必定混濁；冬季枯水期則僅能供應雙北地區用水，水利署推行該計畫可說是完全沒有效益。

黃泰華進一步說，水利署早在2017年提出一項報告，內容明確說明經2009年初步評估，從南勢溪開鑿隧道工程困難，單位原水成本約50.3元，加上南勢溪濁度過高，枯水期則要供應雙北用水，經評估該案不具開發效益，不解為何水利署執意執行這樣花費數百億卻沒有效益的工程。

台灣生態工法發展基金會法務長許嘉容則強調，水權是基本人權，若政府要限制，需要有實質資訊公開與民眾參與、國會監督等民主程序，迄今卻未看見水利署做到任何一項程序。她不禁想問，雙北市長候選人及市議會，是否知悉這項計畫？

許嘉容指出，水利署已將該引水工程案送一階環評，然而，截至目前為止，部落完全沒有收到通知，希望水利署儘速停止計畫，補正程序。

德拉楠部落主席鄭明光也表示，該開發案卻完全未告知當地族人，讓他們已經不太信任政府。族人擔憂，引水工程將破壞祖先留下的珍貴自然生態，也影響原住民文化傳承。

鄭明光說，全台北市、新北市最美麗的地方就在他們的部落裡，族人們不懂法律，今天出席這場記者會，只是希望保護他們生活的這塊土地。