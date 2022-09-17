陳意涵和導演許富翔2018年登記結婚，婚後兩人育有一雙兒女，集滿「好」字，3歲兒子「丹丹」今年開始上幼兒園，陳意涵近日曬出兒子不想上學影片，見娃娃車來就開始變臉大哭，不想跟媽媽分開，陳意涵只好哄兒子：「會一直跟著你」，才讓兒子乖乖點頭坐車，而陳意涵也沒食言，隨即邊跑邊追娃娃車，事後自嘲：「演那麼多戲～還沒演過這個類型的」。

陳意涵兒子丹丹最近開始開始上幼兒園，才上到第六天就開始有「Monday Blue」，一早知道今天要去學校就臉色不好，而陳意涵也趁機開始錄影片，跟網友分享兒子為了上學崩潰經過，影片中可見家人提醒丹丹水在包包裡，丹丹完全不想聽，見到娃娃車來更是淚崩。

陳意涵兒子不想上學大崩潰。（圖／翻攝自chenyihan1112 IG）

此時，丹丹上演狂哭大法，逼媽媽要陪他一起去，陳意涵無奈問：「是你自己說你要自己去的啊？」，而丹丹最後被眾人猛拖才願意上車，丹丹此時要求跟陳意涵說話，開條件說：「你跟在我後面」，陳意涵無奈點頭答應會跑步跟在他後面，丹丹又說：「妳要看著我喔，不能騙喔」，小小年紀說話已經有小大人的語氣，笑翻眾人。

接著陳意涵便開始小跑步跟在娃娃車後面，最後下註解：「原來跑步多年，是為了這一天」，還自嘲沒接過這類型的戲，網友回應說：「這就是養兵千日用在一時啊」、「這齣要多久才能殺青」，陳意涵回：「希望很快」，另有人打趣表示：「偶像劇欸！終於換妳跑了」、「好灑狗血」、「媽媽真的沒有騙人」，還有人問她總共真的跑了多遠？她解答：「到警衛室至少3公里」。