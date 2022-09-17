根據美國新聞網站Politico報導，美國國防部進行行政變革，將台灣事務從東亞辦公室移交至入中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）的職權範圍。對此民眾黨立委蔡壁如表示，這是美國行政部門為了降低「台灣政策法」帶來的衝擊，向中國「一中政策」的妥協。

日前美國參議院外委會通過《台灣政策法》，號稱是繼1979年《台灣關係法》後，最全面重整美國對台政策的法案，其中還包括以「外國軍事融資」（FMF）方式提供台灣5年65億美元的「無償」軍援；雖然參議院外委會通過，但仍有成員也擔憂法案可能對北京過於挑釁，反而加快中國對台動武的可能性。

針對台灣事務被移交至中國事務辦公室，蔡壁如指出，顯然美國行政部門無法改變立法部門已經通過的「台灣政策法」，就算立法部門喊的再怎麼高昂，仍然無法改變現實的國際情勢，也可以說，「台灣政策法」我們尚未蒙其利，卻先受其害。