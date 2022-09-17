響應台南市政府今(17)日舉辦「111年台南市秋季淨灘活動」；「臺鹽志工隊」由臺鹽公司總經理陳世輝、臺鹽綠能總經理吳博鑫，親自帶隊熱血響應，該活動不只臺鹽員工報名，近4成還攜家帶眷到海邊走走，有如臺鹽人家庭日淨灘，顯得該活動更 有意義。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽長期深耕海洋生技，與海洋有很深淵源，將來還會持續鼓勵同仁積極參與類似活動。除了淨灘之外，臺鹽也致力於產品包裝減量、開發綠電等源頭永續議題。另外，臺鹽七股鹽場、通霄精鹽廠，也正在申請環境教育設施場所認證，喚醒大家對環境的關心。

臺鹽總經理陳世輝及臺鹽綠能總經理吳博鑫，分別代表公司上台領取感謝狀，陳世輝表示，員工們都很高興透過淨灘活動來親近土地，親子團撿拾海灘垃圾的過程，也才發現，撿垃圾還不夠，活動結束後還要更積極的提醒垃圾減量，才是真正愛地球。

臺鹽綠能總經理吳博鑫分享，臺鹽綠能首創漁電共生營運模式，多面向整合投資太陽能光電，並響應傳統產業與能源轉型產業政策，此次淨灘活動，呼應公司永續理念，同仁也熱烈響應。

該「臺鹽志工隊」共計56位員眷參加；與會員工表示，後疫情解封期，台南又迎來觀光人潮，將大量海廢清出，相當有成就感，希望日後遊客於府城海岸線旅遊時，也能有乾淨、美好新體驗。