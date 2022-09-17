國民黨台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱今（17）日，針對青年低薪問題表示，當前青年面臨「薪水漲不過物價」窘境，青少年犯罪率更是節節高升，反觀蔡政府卻只想用「十八歲公民權」，來掩蓋「執政六年以來未照顧青年」的事實，讓他忍不住大罵總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌：「為青年低薪做了什麼？」

高揚凱今日在臉書發文表示，當前青年低薪（25%大學畢業生只領24K），薪水漲不過物價，青少年犯罪率節節高升（青少年犯罪8年劇增47%），青年的生活環境越來越痛苦，蔡英文卻以為用「十八歲公民權」就可以掩蓋「執政六年以來未照顧青年」的事實。

高揚凱指出，與其他國家薪資比較，109年我國平均薪資5萬4千元、香港6萬元、日本8萬1千元、韓國8萬2千元、新加坡11萬元，我國連新加坡的一半都不到。國內低薪問題持續惡化，蔡政府口中此刻是20年經濟最好的時刻，卻無法將經濟豐碩的果實，讓處於弱勢的國人也能分享，導致年輕人在工作不易、低薪停滯之下，經不住高薪的廣告誘惑，跌入詐騙陷阱。

對此，高揚凱質疑：「請問蔡英文總統、蘇貞昌院長，為青年低薪做了什麼？」高強調，端出政策解決根本問題才是重點，而他具體主張：政府應引進外資增進就業、協助產業升級轉型、調整人才培育方式，以及協助青年創業創新。