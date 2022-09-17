行政院長蘇貞昌17日南下屏東出席國際保鮮物流中心啟用典禮前，接受媒體聯訪時遭問及張善政研究涉抄一事，是否追討計畫經費，對此，蘇態度堅定指出，「如有不法將由相關部會直接處理」，至於10月有無機會開放邊境，蘇稱，解封前會預告。

蘇貞昌17日南下屏東出席全國首座國際保鮮物流中心啟用典禮，並在會前接受媒體聯訪，媒體問及「張善政研究遭認定6篇重複度高，部會是否會比對，並討回計畫的經費」？

對此，蘇貞昌態度堅定表示，這一分一毛錢5000多萬，都是人民辛苦的納稅錢，相關的要求跟做法都有契約明白規定跟嚴謹的程序，現在各界質疑，農委會也要求當事人要做說明，應該要好好地說明清楚、負起責任，如果有任何不法、不當之處，由相關部會直接處理。

至於10月有機會開放邊境嗎？蘇貞昌說，現在疫情的發展都一如當初的判斷，大家都很希望早日能夠解封，如果條件可以，經過專家小組判斷後，要解封前會先預告，讓各行各業都有準備，讓全國民眾恢復正常生活。

媒體還問及，關於次世代疫苗到貨，總統發文說，不要把疫苗當作選舉的口水戰，對此，是否有相同感受？對此，蘇貞昌說，疫情發生2年多來，非常感謝全國同胞相信政府一起合作，台灣的防疫工作被世界讚美，像連美國議長裴洛西來，都在在肯定，現在已經來到開放前的最後階段，大家再一起好好地守住，不要把疫苗做選舉操作，而應該認真打疫苗，增加保護力。

期間，媒體又詢問「國安局長陳明通行程疑遭曝光」一事，其背後有諸多揣測，甚至傳出換局長的陰謀論？對此，蘇貞昌說，國安局長相關事項由該單位說明。