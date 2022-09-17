由台化公司暨王長庚公益信託贊助的Formosa玩具基地，今(17)日受金門縣政府邀請，跨海參與縣府舉辦的國家海洋日活動，宣導海洋保育及落實漁網回收消除生態危機的重要性，同時玩具基地藉由回收的二手玩具開發出具環境教育與激發創意的玩具課程，帶領現場孩童一步一步將玩具拆解開，瞭解塑膠玩具是怎麼組成的，學習如何正確分類塑膠材料，讓參與活動的孩童與家長度過歡樂又知性的周末假期。

金門縣政府為強化縣民保護海洋意識，促進民眾關注海洋廢棄物議題，特於金門縣新湖漁港舉辦2022年「資源循環 永續海洋」國家海洋日活動，邀請民眾共同參與海漂垃圾清除、瞭解廢棄漁網分類回收方式及學習海洋環境教育知識。

金門縣環保局指出，由於金門四面環海，長期以來面臨海漂垃圾的挑戰，對於海洋生態影響很大，每年縣府亦清除大量的保麗龍及廢棄漁網等海洋廢棄物，自從2021年與台化公司合作建立廢棄漁網回收再利用管道與機制後，已完成多年囤積約70公噸的廢棄漁網回收再利用，最終製成環保機能服飾等產品，讓海洋廢棄物得以循環經濟模式轉化為再生產品，對於海洋環境貢獻一份心力，感謝台化大力支持與協助，未來也將持續運作完善的廢棄漁網回收再利用作業，不再發生囤積，也消除生態汙染的危害。

這次活動Formosa玩具基地特別設計專屬環境教育課程，在現場宣導塑膠材質的7大種類，教導孩童辨識生活中各種塑膠瓶罐的塑膠材質編碼與分類方式，另外透過二手玩具拆解課程，讓孩童體驗拆解玩具的樂趣，並在玩樂過程中學習將不同材質的玩具零件分類與回收，達到寓教於樂的功能。

台化主管提到，根據統計有九成兒童玩具都是塑料製成的，平均壽命卻僅有六個月，有八成的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為地球生態大問題，我們與台灣玩具圖書館合作，透過完善的二手玩具回收機制，把玩具傳遞給需要的孩童手中，達到關懷弱勢的目標，同時也藉由回收與發送，達到資源再利用的目的，另外許多破損不堪使用的玩具，藉由玩具拆解課程，把玩具內含的塑膠、金屬等各種材質分類回收，如此更是實踐保護環境的手段。