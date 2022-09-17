簽署不投降承諾書 蘇煥智：凸顯「菜刀衛國」的可笑。(翻攝蘇煥智臉書)

幾個獨派團體發起「捍衛台灣絕不投降承諾書」；台北市長參選人蘇煥智也收到這份簽署承諾書，但他認為這做法，勇氣可嘉，卻跟「義和團」差不了多少；獨派團體應更積極要求蔡總統推動國防改革。而不是「尻川後罵皇帝」；「絕不投降承諾書」凸顯「菜刀衛國」的可笑，顯然是「分化台灣團結」的「選舉黨爭策略」。

他也認為，曹興誠不應涉入政爭，應超然態度推動全民防衛的落實，宣布「公開挺陳時中」，又對候選人不簽署「不投降承諾書」，提出批評，則愈來愈像是綠營側翼。真的可惜，有損其高度。

酸煥智在臉書指出，到底是如何捍衛台灣重要還是空口喊絕不投降？台灣目前「禁止人民持有槍炮彈藥刀械」，而且「不開放民間設立靶場」，人民要站起來抵抗中共的入侵只能拿菜刀。報名「台灣黑熊學院」，根本就沒有合法的「民間靶場」可以訓練。就算訓練完成了，你也不能合法擁有槍械，最後也只能拿菜刀衛國。

他說，獨派團體要大家拿著菜刀抵抗中共的戰車、火炮，並宣誓絕不投降。卻不討論「如何防衛台灣？」這樣的態度是勇氣可嘉，做法卻跟八義和團差不多。

他認為，目前最迫切的問題是「如何防衛台灣」，如何防衛台灣的權力完全掌握在蔡總統。獨派團體應該要呼籲蔡總統召開台灣防衛戰的國是會議，讓所有國人都可以貢獻智慧；並宣示「捍衛台灣」就須「恢復義務役、延長役期、男女皆兵」。

他說，但蔡總統為了年底選舉的計算，不敢得罪年輕選票，置國家安危於不顧，理應予以譴責。獨派團體卻不敢向蔡總統施壓「恢復並延長義務役」，而是柿子挑軟的吃，以是否簽署「不投降承諾書」作為選舉政爭的手段，為民進黨年底大選加分。

他認為，此一作法，其實徒造成台灣內部的分裂，對於團結台灣共同捍衛台灣，反而造成不必要的分裂。

他建議，曹興誠及獨派團體應該迫切需要關心，要求政府儘速開放民間靶場、賦予民防人員合法擁有槍枝權力、整合海內外高科技人才、如何因應中共的第一擊、呼籲蔡英文總統召開「台灣防衛國是會議」。

他希望，獨派團體能夠跳脫民進黨側翼的角色，真正為台灣的國家安全而共同來努力。