本土新冠肺炎疫情再起，民進黨台北市長參選人陳時中任中央防疫指揮官時，是否曾擋地方政府與民間購捐疫苗再遭檢討。國民黨立委李貴敏今表示，陳稱絕無擋BNT疫苗採購的說詞讓人匪夷所思。只要回顧過去，就知道這番話可信度。

李貴敏揶揄，「笑死，陳時中說絕無擋疫苗」。

李貴敏舉例，去年5月本土疫情快速蔓延，當時國民黨、藍營執政縣市政府、民間企業與宗教團体紛紛表態願協助採買疫苗，但表態第一時間就被掌握行政資源的中央流行疫情指揮中心，用補件或程序拖延方式杯葛封殺，這手法不算「擋」？

李貴敏說，當時陳時中有資源與權力，卻買不到疫苗，除為了護航國產高端疫苗研發外，也與陳國際經驗不足，不知道國際交易流程、文件，更不懂國際協商談判有關，這從民間企業、團體成功採購疫苗，就可證明。

李貴敏表示，看到綠營側翼對慈濟等民間團體大力抨擊，真是感慨萬千；民進黨政府真的關心台灣人民，就應感謝當初所有曾出手協助採購疫苗的人與民間團體，綠營當前這種自己做不到，還要抹黑別人的手法應適可而止。