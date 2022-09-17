HYUNDAI旗艦商旅STARIA CEO以星艦概念外型、頭等艙等級座艙、人因化科技等獨特產品魅力，成為高級商務座車市場熱門車款，總經銷南陽實業自推出即迅速接下超過700張訂單，成為新世代層峰人士座車話題車款。即日起連續兩個週末於微風信義時尚大道展出STARIA CEO，提供民眾一睹STARIA CEO不凡外型與親身體驗倍感禮遇的尊榮車室。

STARIA以獨特超前的星艦外型為傳統方正的商旅市場開創新美學，平滑流暢的曲線搭配極具未來感的橫貫式LED日行燈，形塑出前衛不凡的時尚美感。頂規車型STARIA CEO更從蜂巢水箱護罩、車側後照鏡、切削造型鋁圈到CEO專屬銘牌皆以優雅內斂的玫瑰金色妝點，細節盡顯尊貴霸氣。

以頭等艙概念設計的座艙空間擁有最為挑高的車室，搭配大型雙電動玻璃天窗及全景式側窗，讓後座乘客盡享開闊放鬆的全景視野。第二排座椅更搭載雙獨立Relaxion零重力電動座椅，Nappa頂級皮革包覆，具備加熱、通風、腿靠、一鍵仰躺等極致紓壓功能，且配備二、三排獨立恆溫空調、類麂皮頂棚，細膩打造出匹配成功人士的豪華坐駕。

雙側智慧電動滑門及Smart Trunk智慧電動尾門，接近門邊即感應式自動開啟；搭載無線Apple CarPlay與同級首見SBW按鍵式電子線傳排檔，提供智慧且優雅的駕駛輔助；配備SEA安全下車輔助，後方出現來車便停止車門開啟，保障後座乘客離車安全。先進STARIA CEO以人為尊，賦予乘客高度直覺體驗及極致安全。